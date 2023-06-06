Словения получила место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы

В то же время Белоруссия не набрала необходимого числа голосов при голосовании

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Белоруссия не набрала необходимого числа голосов при голосовании в Генассамблее ООН при избрании непостоянных членов Совета Безопасности всемирной организации на 2024-2025 годы, место досталось Словении, передает корреспондент ТАСС.

Словения получила 153 голоса, за Белоруссию проголосовали 38 стран. Для победы стране надо было набрать не менее двух третей голосов всех членов Генассамблеи (всего их 193).

Непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея. Их избрание прошло на безальтернативной основе.