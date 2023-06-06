"Бухарестская девятка" поддерживает стремление Швеции вступить в НАТО

Также страны "девятки" приветствуют Финляндию в качестве члена альянса

БРАТИСЛАВА, 6 июня. /ТАСС/. Государства "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония) полностью поддерживают стремление Швеции вступить в НАТО и приветствуют Финляндию в качестве члена альянса. Об этом говорится в заявлении президентов этих стран, распространенном во вторник по итогам встречи в Братиславе.

"Мы приветствуем Финляндию в качестве нового члена альянса и полностью поддерживаем стремление Швеции в скором времени стать его полноправным членом. Их вступление еще больше укрепит альянс и сделает регион Балтийского моря, а также всю Евроатлантику более безопасными", - говорится в заявлении.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.

Вступление Швеции в НАТО затруднено и позицией Венгрии. По словам премьера страны Виктора Орбана, его страна пока не готова рассматривать этот вопрос, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. Правительство выражало недовольство в связи с тем, что в последние годы шведские политики регулярно выдвигали против Венгрии необоснованные обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.