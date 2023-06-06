"Бухарестская девятка" продолжит укреплять "трансатлантические связи" в НАТО

Как заявили страны "девятки", альянс "силен как никогда", а саммит НАТО якобы непременно "станет историческим успехом"

БРАТИСЛАВА /Словакия/, 6 июня. /ТАСС/. Страны "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) продолжат работать над укреплением трансатлантических связей, единства и солидарности среди участников НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров объединения, распространенном во вторник.

"Мы продолжим работать не покладая рук над тем, чтобы укрепить единство [среди участников НАТО] и солидарность [между ними], наши устойчивые трансатлантические связи, а также безопасность, оборону и стабильность в евро-атлантическом пространстве", - указано в нем. Альянс "силен как никогда", а саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, якобы непременно "станет историческим успехом", утверждают участники "Бухарестской девятки".