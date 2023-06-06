Шольц сообщил о намерении вновь поговорить по телефону с Путиным

В последний раз лидеры разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во вторник в интервью телеканалу RTL, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

По его данным, "Шольц заявил, что планирует вновь поговорить с президентом России Владимиром Путиным, поскольку давно этого не делал, хотя сейчас неподходящее время".

Ранее и сам канцлер, и представители его пресс-службы подчеркивали, что двусторонние контакты с Москвой нужны и в Берлине хотят их продолжать. Одновременно с этим в ФРГ указывали на "серьезные различия во мнениях" по Украине, которые проявляются в ходе таких бесед.

В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года.

