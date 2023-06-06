Макрон в Нормандии отказался комментировать протесты против пенсионной реформы

Президент Франции заявил, что не считает возможным в день годовщины десантной операции союзников в годы Второй мировой войны выступать с политическими комментариями относительно профсоюзных протестов

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, совершающий во вторник поездку в Нормандию по случаю 79-й годовщины десантной операции союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны, заявил журналистам, что не считает возможным выступать в этот день с политическими комментариями относительно профсоюзных протестов против пенсионной реформы.

"Это день памяти, - констатировал он в эфире радиостанции France Info. - В этот момент следует воздержаться от политических комментариев. Нужно отдать дань единству нации, поблагодарить наших ветеранов и союзников".

Отвечая на вопрос о возможности проведения встречи с представителями профсоюзов, французский лидер отметил, что "объявления об этом будут сделаны в подходящий момент".

Проект реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен премьер-министром Франции Элизабет Борн в январе. Инициатива сразу же вызвала манифестации и забастовки по всей стране. При этом акции протеста часто перерастали в беспорядки. 14 апреля Конституционный совет Франции поддержал реформу. Он исключил из нее несколько положений, но одобрил ключевое - повышение пенсионного возраста на два года.

После этого Макрон подписал документ. Пенсионная реформа должна вступить в силу осенью текущего года.