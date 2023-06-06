Зеленский сообщил о встрече с папским посланником по украинскому урегулированию

В ходе встречи украинский президент акцентировал внимание на том, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведут к восстановлению мира

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с посланником Папы Римского - главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео встречи.

"Встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи. Обсудили ситуацию на Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской "формулы мира", - написал Зеленский. В ходе встречи украинский президент акцентировал внимание на том, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведут к восстановлению мира, уточняется в пресс-релизе на сайте офиса Зеленского.

Как сообщил в понедельник ТАСС источник в Ватикане, Дзуппи в рамках "мирной миссии" Святого престола после посещения Киева отправится в Москву. Программа его встреч официально не объявлялась. О "мирной миссии" Ватикана сообщил в конце апреля по дороге из Будапешта журналистам своего пресс-пула сам Папа Франциск. Тогда он не уточнил деталей, сказав только, что пока она "непубличная". Изначально понтифик говорил, что готов и сам отправиться в Киев, но только при условии посещения Москвы.

Зеленский был у Папы Римского Франциска на аудиенции 13 мая и, как сообщалось, представлял свой план мирного урегулирования. Позже в телеинтервью украинский лидер заявлял, что Киев нуждается не в посредниках, а в "справедливом мире" на основе предложенного им плана.

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей.