Япония поднимала истребители в ответ на совместное патрулирование самолетов КНР и РФ

Сообщений о нарушениях японского воздушного пространства не было

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Япония поднимала в воздух истребители в связи с совместным патрулированием, которое осуществляли самолеты Воздушно-космических сил РФ и ВВС Народно-освободительной армии Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщил во вторник объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.

Отмечается, что японская сторона зафиксировала пролет двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и двух стратегических бомбардировщиков НОАК H-6. Ни о каких нарушениях воздушного пространства Японии не сообщается.

Министерство обороны КНР во вторник сообщило, что самолеты ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили шестое по счету совместное воздушное патрулирование в указанном регионе.