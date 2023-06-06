Экстрадированную из РФ гражданку Белоруссии приговорили к 12 годам колонии за экстремизм

Яну Пинчук обвиняют в разжигании группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, обучении и иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Минский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы Яну Пинчук, выданную ранее из Российской Федерации по ходатайству Генеральной прокуратуры Белоруссии. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

"Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор. На основании ч. 3 ст. 130, ч. 3 ст. 361, ч. 3 ст. 293, ч. 1 ст. 361-1, ч. 1 ст. 290-4 Уголовного кодекса Республики Беларусь Пинчук по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 3 700 рублей (около $1,2 тыс.)" - отметили в белорусском ведомстве.

Пинчук обвиняют в разжигании группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, обучении и иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках. Также ей инкриминируют публичные призывы к захвату государственной власти и насильственному изменению конституционного строя, руководство экстремистским формированием и руководство организацией для осуществления террористической деятельности, проинформировали в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

По запросу белорусской стороны Пинчук была передана из РФ 1 сентября минувшего года.