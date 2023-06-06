6 июня, 15:53
Военная операция на Украине

Шольц утверждает, что Россия несет ответственность за происшествие на Каховской ГЭС

Канцлер Германии заявил, что целью РФ было "остановить наступление Вооруженных сил Украины"

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с утверждением, что за случившееся с дамбой Каховской ГЭС несет ответственность Россия, целью которой было "остановить наступление Вооруженных сил Украины". Свою позицию он изложил во вторник в интервью телеканалу RTL, выдержки из которого приводит агентство DPA.

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"Это, конечно, <...> агрессия с российской стороны, направленная на то, чтобы остановить украинское наступление", - сказал Шольц. Удар по Каховской ГЭС, согласно его версии, "был тем, чего боялись в течение длительного времени". Глава правительства ФРГ назвал "новым измерением" произошедшее с дамбой.

  

Теги:
УкраинаГерманияРоссияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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