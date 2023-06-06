Посольство РФ находится на связи с властями Сербии в связи с гибелью трех россиян

В городе Панчево ранее обнаружили мертвой семью из трех человек

БЕЛГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Посольство России в Сербии осведомлено об инциденте в сербском городе Панчево, где погибли трое россиян, и находится на связи с компетентными органами республики. Об этом говорится в комментарии российской дипмиссии, поступившем во вторник ТАСС.

"Посольству известно о трагическом происшествии в Панчево, в результате которого погибли трое граждан Российской Федерации. Консульский отдел посольства находится на связи с компетентными органами Республики Сербия. В соответствии с установленным порядком в ближайшее время рассчитываем получить от них официальную информацию об обстоятельствах случившегося", - заявили в посольстве.

Ранее во вторник сербская газета Kurir сообщила, что в городе Панчево около сербской столицы в своей квартире обнаружена мертвой семья граждан России - муж, жена и девятилетний ребенок.

По ее данным, полицию вызвали на место происшествия соседи, которые услышали крики в квартире россиян. Прибывшие на место стражи порядка взломали дверь и обнаружили внутри три трупа. По предварительным данным, мужчина мог убить жену и сына, а затем покончил с собой.

Изданию удалось выяснить, что семья переехала в Сербию в прошлом году. Два месяца назад они приобрели в собственность квартиру в Панчево. Мужчина был по профессии хирургом, женщина - врачом-педиатром. Полиция начала расследование происшествия.