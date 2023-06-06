СМИ: Пакистан освободил из тюрем 25 задержанных афганцев

Они были возвращены на родину через контрольно-пропускной пункт "Спин-Болдак - Чаман"

ТАСС, 6 июня. Власти Пакистана освободили из тюрем и вернули на родину 25 афганских беженцев, в том числе женщин и детей. Об этом сообщил во вторник телеканал TOLO News со ссылкой на консула Афганистана в Карачи, назначенного захватившим власть радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

По его сведениям, все афганцы находились в заключении в пакистанской провинции Синд на юго-востоке страны. Они были возвращены на родину благодаря усилиям посольства Афганистана в Исламабаде через контрольно-пропускной пункт "Спин-Болдак - Чаман".

Телеканал не привел подробностей относительно того, почему освобожденные граждане Афганистана были задержаны пакистанскими властями. Однако афганские СМИ неоднократно отмечали, что после ухудшения ситуации с безопасностью Исламабад принял серьезные меры по борьбе с нелегальной миграцией. За последние несколько месяцев в тюрьму попали несколько сотен афганских граждан, незаконно проживавших на территории Пакистана, среди них есть женщины и дети.