Дуда: "Бухарестская девятка" добивается постоянного присутствия НАТО на своей территории

Как подчеркнул польский лидер, наряду с гарантиями безопасности альянса страны - члены, входящие в "девятку", должны иметь возможность по большей части самостоятельно обеспечивать свою безопасность

БРАТИСЛАВА, 6 июня. /ТАСС/. Государства "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония) добиваются постоянного присутствия НАТО на своей территории. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на брифинге по итогам встречи в словацкой столице.

По его словам, "девятка" хочет, чтобы безопасность этой части Европы "все время укреплялась прежде всего с помощью присутствия союзников".

"Мы выступаем за то, чтобы вместо батальонных боевых групп были бригадные группы. Мы, как "Бухарестская девятка", хотели бы чтобы это присутствие было постоянным, чтобы это было не наращивание сил в случае угрозы, а постоянное присутствие", - сказал Дуда.

Как подчеркнул польский лидер, наряду с гарантиями безопасности НАТО страны - члены альянса, входящие в "девятку", должны иметь возможность по большей части самостоятельно обеспечивать свою безопасность. "Два процента ВВП [на оборону] должны быть минимумом", - указал он.

Президенты "Бухарестской девятки" собрались в Братиславе, чтобы скоординировать позиции перед предстоящим в июле саммитом НАТО в Вильнюсе. Во встрече принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Формат "Бухарестской девятки" был образован по инициативе президентов Польши и Румынии. Первый саммит глав государства, входящих в данное образование, состоялся в 2015 году в Бухаресте.