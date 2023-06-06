AFP: в Найроби полиция разогнала демонстрацию против новых налогов

Силовики применили слезоточивый газ и арестовали 11 участников акции, отмечает агентство

ПРЕТОРИЯ, 6 июня. /ТАСС/. Полиция разогнала в Найроби участников демонстрации против планов властей ввести новые налоги и повысить уже действующие, в том числе на бензин. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP).

По его информации, силовики применили слезоточивый газ и арестовали 11 участников акции. Демонстранты собрались в одном из столичных парков и пытались пройти в центральный квартал кенийской столицы, однако их остановила полиция.

Парламент Кении приступает на этой неделе к рассмотрению законопроекта, который вводит новые налоги и увеличивает уже существующие. Предлагается поднять налоги на бензин и другие продукты переработки нефти, на косметические товары, на операции с криптовалютой. Власти также намерены ввести новый 3-процентный сбор в жилищный фонд для всех работающих кенийцев. Правительство рассчитывает, что новые налоги будут приносить казне дополнительного около 2 млрд евро ежегодно.

Оппозиция обвинила президента страны Уильяма Руто в нарушении своих предвыборных обещаний защищать группы населения с низкими доходами.