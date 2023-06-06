Минкультуры Украины рассчитывает, что монахи УПЦ добровольно покинут Киево-Печерскую лавру

По утверждению главы ведомства Александра Ткаченко, попытки диалога с представителями монастыря приводят к "манипуляциям с их стороны"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко надеется, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) выполнят требование об освобождении помещений Киево-Печерской лавры в течение трех дней.

"Идут суды, которые должны решить этот вопрос [о передаче контроля над помещениями лавры государственному заповеднику] согласно всем юридическим нормам, цивилизованно. Я надеюсь, что монастырь выполнит наше требование", - сказал он в эфире телеканала "Рада". По утверждению министра, попытки диалога с представителями монастыря приводят к "манипуляциям с их стороны".

Ранее Ткаченко заявил, что комиссия Минкультуры Украины по приему-передаче объектов Киево-Печерской лавры завершила свою работу в монастыре и монахи УПЦ должны освободить помещения обители в течение трех дней. Ткаченко уточнил, что в случае отказа УПЦ выполнить это требование министерство подаст в суд для "устранения препятствий заповеднику в пользовании имуществом". По утверждению министра, представители монастыря отказались от получения акта приема-передачи государственного имущества. Всего, по данным Ткаченко, комиссия проверила 79 объектов лавры, которые возвращаются в государственную собственность.

В свою очередь председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент назвал заявления министра ложью и подчеркнул, что они "не будут нести для монастыря юридических последствий".

Ранее источник в Московской патриархии заявил ТАСС, что Русская православная церковь считает требования Минкультуры Украины к монахам лавры апогеем уничтожения православия в стране.