Президент Чехии заявил, что саммит "Бухарестской девятки" продемонстрировал ее усиление

По словам Петера Павела, на международной арене объединение поднимает важные темы и оказывает позитивное влияние на происходящие события

БРАТИСЛАВА, 6 июня. /ТАСС/. Восьмой саммит глав государств "Бухарестской девятки" (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии), завершившийся во вторник в Братиславе, продемонстрировал усиление регионального объединения. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Чехии Петер Павел.

"Переговоры [глав государств] стран "Бухарестской девятки" в Братиславе продемонстрировали, что единый голос нашего региона становится все сильнее", - написал Павел. На международной арене объединение поднимает важные темы и оказывает, по его словам, позитивное влияние на происходящие события. В качестве примера он привел усиливающуюся в значительной степени по инициативе "девятки" поддержку Украине.

"Нашей целью [на саммите в Братиславе] было скоординировать [свои действия] перед важным саммитом НАТО в Вильнюсе. Он будет иметь [большое] значение для усиления обороны восточного крыла альянса, а также для Украины на ее пути в НАТО. Сигнал России должен быть четким: мы едины, наша оборона сильна, надежна и устойчива", - написал Павел.

Формат "Бухарестской девятки" был образован по инициативе президентов Польши и Румынии. Первый саммит глав государств, входящих в данное образование, состоялся в 2015 году в Бухаресте.