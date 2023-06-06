СМИ: в Белоруссии прокурор попросил суд назначить сроки для 18 обвиняемых в терроризме

По информации "СБ. Беларусь сегодня", основным фигурантам дела попросили дать от 9 до 25 лет лишения свободы

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Государственный обвинитель на судебном процессе в Минске против группы из 18 человек, которых обвиняют в терроризме и иных преступлениях, попросил суд назначить основным фигурантам дела от 9 до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня".

По информации газеты, находящимся за рубежом обвиняемым Денису Хамицевичу, Игорю Чемякину и Вадиму Прокопьеву прокурор попросил назначить 16, 20 и 25 лет лишения свободы соответственно. Обвиняемым Владислава, Виталия, Ольгу и Анастасию Войтеховичей прокурор просит приговорить к 21, 19, 12 и 13 годам колонии. Сергею Лисовскому, Павлу Чихинскому, Николаю Рою, Сергею Соколову, Дмитрию Неверкевичу, Петру Юркевичу, Владимиру Савенкову, Денису Филончику и Ольге Петух предложено назначить соответственно 20, 9, 12, 14, 11, 9, 17, 9 и 13 лет лишения свободы. Еще двум фигурантам дела - Эдуарду Пестраку и Алексею Михайлову - прокурор просит назначить три с половиной и два года лишения свободы.

Это уголовное дело в отношении 18 участников организованной группы, которым инкриминированы планирование и совершение нескольких актов терроризма, создание экстремистского формирования, заговор с целью захвата власти и другие преступления, Генпрокуратура направила в суд 27 января.

В середине июля 2021 года Комитет госбезопасности Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома депутата Гайдукевича. 11 июля депутат сообщил, что в его дом ночью бросили бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась. В результате инцидента никто не пострадал. Тогда Комитетом госбезопасности были задержаны более 20 человек, подозреваемых в попытке поджога дома депутата.