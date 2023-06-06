ВМС Индии сообщили об успешном испытании тяжелой торпеды индийской разработки

Речь идет о "Варунастра", которая весит 1,25 тонны и вооружена боевой частью весом до 250 кг.

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Индии провели успешные испытания тяжелой торпеды индийской разработки, в ходе которых была поражена подводная цель. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ВМС на своей странице в Twitter.

"Успешное поражение подводной цели тяжелой торпедой собственной разработки стало важной вехой в стремлении ВМС Индии и DRDO [Организации оборонных исследований и разработок] к точной доставке заряда к цели в подводном положении", - говорится в сообщении.

ВМС также распространили видео, на котором заметен большой всплеск на морской поверхности после поражения цели под водой. Никаких подробностей испытаний не сообщается.

Индийская тяжелая противолодочная торпеда "Варунастра" разработана индийской Организацией оборонных исследований и разработок. По данным местных СМИ, торпеда весит 1,25 тонны и вооружена боевой частью весом до 250 кг.