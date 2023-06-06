Финский МИД уведомил о высылке девяти сотрудников российского посольства

В заявлении финского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что сотрудники посольства подозреваются в разведывательной деятельности

СТОКГОЛЬМ, 6 июня. /ТАСС/. МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Об этом во вторник финское внешнеполитическое ведомство сообщило в своем Twitter.

"МИД Финляндии сегодня вызвал поверенного в делах России, которого уведомил о высылке девяти человек, работающих в посольстве России", - говорится в сообщении. В заявлении подчеркивается, что сотрудники посольства подозреваются в разведывательной деятельности.

Ранее во вторник правительство Финляндии сообщило о намерении выслать девять сотрудников российского посольства, которых финская сторона обвиняет в разведывательной деятельности. МИД РФ заявил, что Москва даст на это соответствующий ответ.