Президент Венгрии заявила, что Запад должен давать Украине только реалистичные обещания

Каталин Новак сообщила, что "на саммите восточного крыла НАТО в Братиславе достигнуто согласие: самая важная цель на Украине - мир"

БУДАПЕШТ, 6 июня. /ТАСС/. Страны Запада должны давать Украине только реалистичные обещания, которые будут в состоянии выполнить. Такое мнение высказала во вторник президент Венгрии Каталин Новак по итогам саммита "Бухарестской девятки" в Братиславе. Вместе с ней во встрече приняли участие лидеры Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии.

Обозначая тезисно основные результаты совещания, Новак сообщила, что "на саммите восточного крыла НАТО в Братиславе достигнуто согласие: самая важная цель на Украине - мир". Вместе с тем она заявила, что "Запад поступит правильно, если даст Украине только реалистичные обещания, которые сможет выполнить". Президент не уточнила, к чему именно относится такая рекомендация, но ранее венгерское руководство отмечало, что пока преждевременно вести речь о приеме Украины в НАТО и не следует создавать у Киева ненужные иллюзии на этот счет.

Новак также напомнила участникам встречи о необходимости добиваться от Украины соблюдения прав национальных меньшинств. Будапешт неоднократно предупреждал Киев, что не поддержит его стремление интегрироваться в евроатлантические структуры до тех пор, пока будут продолжаться нарушения прав этнических венгров в Закарпатье.

Кроме того, президент указала, что "Венгрия находится между двумя кризисными зонами - раздираемой войной Украиной и Западными Балканами". "Стабильность последнего региона также является условием безопасности Европы и Венгрии", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По итогам саммита в Братиславе лидеры стран "Бухарестской девятки" приняли совместное заявление, в котором подтвердили готовность продолжать военную и финансовую поддержку Украины. В совещании принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.