Словения заверила, что будет способствовать миру в рамках членства страны в СБ ООН

Страна получила 153 голоса на выборах непостоянного члена Совета Безопасности

ЛЮБЛЯНА, 6 июня. /ТАСС/. Республика Словения намерена способствовать миру и объединению Совета Безопасности ООН в рамках своего временного членства на период с 2024 по 2025 год. Об этом словенское внешнеполитическое ведомство сообщило во вторник в Twitter.

"Словения будет непостоянным членом Совета Безопасности ООН с 2024 по 2025 год. В первом туре голосования нас поддержали 153 страны. Сегодня великий день для Словении! Как член организации мы будем активно способствовать миру и безопасности, а также объединению разделенного Совета Безопасности", - написало ведомство в соцсети.

По итогам голосования на выборах непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы, состоявшихся во вторник в рамках 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации, Словения получила 153 голоса, за Белоруссию проголосовали 38 стран. Непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея. Их избрание прошло на безальтернативной основе.