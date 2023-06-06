6 июня, 16:32,
обновлено 6 июня, 17:11

ООН: гуманитарные сотрудники намерены помочь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

По словам представителя генерального секретаря организации, помощь будет включать в себя в том числе поставки воды, денежные выплаты, правовую и психологическую поддержку

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники гуманитарных организаций окажут помощь пострадавшим от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Гуманитарный ответ находится на стадии реализации с целью предоставить помощь более 16 тыс. человек, пострадавших от наводнения. Помощь будет включать в себя в том числе поставки воды, денежные выплаты, правовую и психологическую поддержку", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что сотрудники гуманитарных организаций "развертывают мобильные команды на железнодорожных и автобусных станциях для размещения людей". 

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