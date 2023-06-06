ООН: гуманитарные сотрудники намерены помочь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

По словам представителя генерального секретаря организации, помощь будет включать в себя в том числе поставки воды, денежные выплаты, правовую и психологическую поддержку

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники гуманитарных организаций окажут помощь пострадавшим от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Гуманитарный ответ находится на стадии реализации с целью предоставить помощь более 16 тыс. человек, пострадавших от наводнения. Помощь будет включать в себя в том числе поставки воды, денежные выплаты, правовую и психологическую поддержку", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что сотрудники гуманитарных организаций "развертывают мобильные команды на железнодорожных и автобусных станциях для размещения людей".