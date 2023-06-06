Апостольский нунций на Украине назвал важной встречу Зеленского с кардиналом Дзуппи

Висвальдас Кульбокас подчеркнул, что "этот визит не носит политического характера"

РИМ, 6 июня. /ТАСС/. Важной, душевной и откровенной назвал встречу папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с президентом Украины Владимиром Зеленским апостольский нунций на Украине Висвальдас Кульбокас.

"Кардинал был благодарен за встречу [с Зеленским], на которой смог выслушать соображения о ситуации, о необходимой гуманитарной помощи, о чем он потом сообщит Папе Римскому", - приводит его слова во вторник агентство ANSA. Ватиканский дипломат подчеркнул, что "этот визит не носит политического характера" и пока "преждевременно говорить о каких-то конкретных шагах".

Назначенный Франциском папским представителем по украинскому урегулированию Дзуппи, возглавляющий Конференцию итальянских епископов, завершает свой двухдневный визит в Киев, который стал первым этапом его миссии. В дальнейшем он может посетить Москву, а также, как предполагают обозреватели, иметь контакты с американскими и китайскими представителями.

13 мая Зеленский лично побывал у Папы Римского Франциска в Ватикане.