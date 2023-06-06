Би-би-си: талибы преуспели в борьбе с культивированием опийного мака больше, чем США

По информации вещательной корпорации, фермеры в Афганистане начали засеивать поля пшеницей, хотя для них это гораздо менее выгодный вид сельского хозяйства

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Лидеры правящего в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) преуспели в борьбе с культивированием мака больше, чем США. Об этом во вторник сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, ранее Афганистан производил более 80% опиума в мире, однако теперь в крупных афганских провинциях фиксируется резкое сокращение посевов опийного мака, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. "Вполне вероятно, что посевы [в 2023 году] составят менее 20% от того, что было в 2022 году. Масштабы сокращения будут беспрецедентными", - заявил эксперт британской аналитической компании Alcis Дэвид Мэнсфилд.

Би-би-си подчеркнула, что вместо мака фермеры в Афганистане начали засеивать поля пшеницей, хотя для них это гораздо менее выгодный вид сельского хозяйства. Тем не менее анализы Alcis говорят о том, что выращивание мака в провинции Гильменд на юго-западе страны, которая считалась маковым центром Афганистана, сократилось более чем на 99%. "Снимки провинции Гильменд с высоким разрешением показывают, что площадь посевов мака сократилась до менее 1 тыс. га, тогда как в прошлом году она составляла 129 тыс. га", - сказал Мэнсфилд.

Весной 2021 года Вашингтон объявил о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы спустя 20 лет после начала интервенции. На этом фоне талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. В августе 2021 года боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент страны Ашраф Гани покинул республику. В сентябре 2021 года талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией и огласили состав временного правительства.

3 апреля 2022 года верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада своим указом запретил выращивание в Афганистане опийного мака, использование и транспортировку всех видов наркотиков, а также торговлю ими. Тем не менее, в ноябре Управление ООН по наркотикам и преступности выпустило доклад, в котором говорилось, что объем производства опийного мака в Афганистане вырос на 32% по сравнению с 2021 годом.