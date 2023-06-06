Посольство Ирана в Эр-Рияде возобновило работу после семилетнего перерыва

Ожидается также возобновление работы генерального консульства в Джидде и постоянного представительства при Организации исламского сотрудничества

ДУБАЙ, 6 июня. /ТАСС/. Посольство Ирана возобновило работу в Саудовской Аравии спустя семь после разрыва дипломатических отношений между двумя странами. Трансляцию с церемонии открытия вел телеканал "Аль-Арабия".

Здание дипломатического представительства посетили представители внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии и Ирана, а также послы ряда иностранных государств. Иранскую делегацию возглавил Алиреза Энаяти, недавно назначенный послом в Эр-Рияде. Прежде он представлял интересы исламской республики в Кувейте, а также занимал пост помощника министра иностранных дел и генерального директора по делам Персидского залива во внешнеполитическом ведомстве Ирана.

Наряду с посольством Иран должен возобновить работу генерального консульства в Джидде и постоянного представительства при Организации исламского сотрудничества. Как заявил накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана, их открытие запланировано на 7 июня.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. 6 апреля министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амир Абдоллахиян и принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также провели встречу в Пекине, в ходе которой подтвердили ранее достигнутые договоренности об открытии дипломатических миссий. Кроме того, стороны согласились с необходимостью продолжить консультации для расширения сотрудничества, возобновления полетов и облегчения процесса выдачи виз.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.