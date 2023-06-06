Выборы в Ливии пройдут в течение 240 дней с момента издания законов

Согласно соответствующему документу, кандидат в президенты "не должен иметь другого гражданства" и судимостей

КАИР, 6 июня. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы в Ливии должны состояться в течение 240 дней с момента издания законодательной основы для их проведения. Об этом говорится в проекте документа, выдержки из которого приводит во вторник телеканал Al Hadath.

"Выборы состоятся в течение 240 дней с даты издания законодательства", - сообщает канал. Согласно проекту документа, разработанного Объединенным комитетом "6+6", в состав которого входят члены Высшего государственного совета и Палаты представителей (однопалатного парламента), "дата проведения выборов определяется соглашением между парламентом и Госсоветом в координации с комитетом".

В документе указывается также, что "избирательная комиссия имеет юридические полномочия отстранять кандидатов и избирателей" от участия в выборах. Кандидат в президенты, согласно проекту нового законодательства, "не должен иметь другого гражданства", а также судимостей.

3 мая объединенный комитет, проводивший рабочие заседания в марокканском городе Бузника, единогласно проголосовал за утверждение выработанной законодательной основы для проведения выборов. Перед этим представители Госсовета и парламента пришли к консенсусу по наиболее спорным вопросам.

Ожидается, что во вторник глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри и спикер Палаты представителей Акила Салех проведут отложенную в понедельник встречу в Бузнике и подпишут подготовленный объединенным комитетом документ.