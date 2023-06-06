6 июня, 17:58
Военная операция на Украине

Депутат Бундестага после удара по Каховской ГЭС призвала завершить конфликт на Украине

По словам Сары Вагенкнехт, "разрушительная для всех война должна наконец прекратиться"

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт на фоне случившегося с дамбой Каховской ГЭС выступила за скорейшее завершение конфликта на Украине.

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Такую точку зрения она изложила во вторник на своей странице в Twitter.

"Взрыв на дамбе и его последствия еще раз показывают: разрушительная для всех война должна наконец прекратиться", - отметила Вагенкнехт. "Почему правящая коалиция "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП - прим. ТАСС) до сих пор не привержена совместной мирной инициативе с другими странами? Только переговоры могут положить конец безумию!" - констатировала политик. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
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