Новый глава Минобороны Болгарии объявил о планах военной помощи Украине

Тодор Тагарев считает, что угроза исходит от России

СОФИЯ, 6 июня. /ТАСС/. Тодор Тагарев, вступивший во вторник в должность министра обороны Болгарии, объявил о планах предоставить Украине новую военную помощь. Об этом сообщила газета "24 chasa".

"Мои намерения первоначально касаются трех направлений, - сказал министр. - Во-первых, мы должны продолжить усилия по укреплению оборонительных способностей [собственной] страны, будем работать над перевооружением армии". "Во-вторых, это вклад нашей армии в безопасность в Черном море. <...> Мы должны оказать помощь Украине, чтобы она продолжила свое сопротивление", - изложил свою точку зрения Тагарев, высказав версию, согласно которой угроза исходит от России. "В-третьих, вопрос о гражданско-военных отношениях и гражданском контроле. Есть сложности, но вместе мы докажем, что Болгария является современным государством", - подытожил он.

Министр также сообщил, что акцент в работе будет сделан на преемственность в модернизации болгарской армии и приобретение новых видов вооружения.