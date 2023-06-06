США заявили, что точно не знают, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС

Как сообщили в Белом доме, для сбора информации Вашингтон взаимодействует с Киевом

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Администрация США сейчас не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС, Вашингтон оценивает имеющуюся информацию. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины <...>", - отметил он. "Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло", - добавил Кирби.