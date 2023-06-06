Министр обороны Израиля заявил, что у страны есть ответ на оружейные разработки ее врагов

Государство сможет ответить, будь то "на суше, в воздухе или на море", отметил Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июня. /ТАСС/. У Израиля есть ответ на любые оружейные разработки его противников, будь то на суше, в воздухе или на море. С таким заявлением выступил во вторник министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Я слышу, как наши враги хвастаются оружием, которое они разрабатывают. На любую такую разработку у нас есть еще лучший ответ - будь то на суше, в воздухе или на морской арене, включая как оборонительные, так и наступательные средства", - распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны. "Мы будем знать, как защитить граждан Израиля и как нанести удар по нашим врагам, если потребуется", - продолжил он, отметив, что, если [ливанское шиитское движение] "Хезболлах" "совершит ошибку и спровоцирует войну", Израиль "ударит по ним (движению "Хезболлах" - прим. ТАСС) в полную силу".

Ранее во вторник презентация новой гиперзвуковой баллистической ракеты "Фаттах" прошла в Иране в присутствии президента исламской республики Эбрахима Раиси. По информации иранского агентства IRNA, ракету создали специалисты воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Как утверждается, ракета способна выполнять различные маневры как в атмосфере, так и за ее пределами с целью обхода средств ПВО противника. Дальность полета "Фаттах" составляет 1,4 тыс. км. Скорость ракеты достигает 13-15 махов (15 925 км/ч - 18 375 км/ч).

29 мая командующий ВКС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде сообщил о проведении успешных испытания новой гиперзвуковой ракеты. Тогда он отмечал, что она способна развивать скорость не менее 12-13 махов (14 700 км/ч - 15 925 км/ч).