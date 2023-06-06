Постпред Белоруссии: Любляна боролась против Минска в СБ ООН под давлением США, ЕС и НАТО

Белоруссия подала заявку на пост непостоянного члена Совбеза на период 2024-2025 годов в 2007 году и на протяжении 16 лет оставалась единственным кандидатом на этот срок

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Словения под настойчивым давлением Евросоюза, США и НАТО не смогла отказаться от предложения составить конкуренцию Белоруссии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом журналистам заявил постпред Минска при всемирной организации Валентин Рыбаков.

"Словения оказалась той страной в Восточной Европе, которая не смогла отказаться от настойчивых просьб составить искусственную конкуренцию Белоруссии. Сейчас такая ситуация сложилась в мире, когда государства не всегда имеют возможность принимать суверенные решения. Мы это решение Словении - идти на выборы против Беларуси именно на период 2024-2025 годов - не считаем суверенным. Это решение, которое было принято под давлением Евросоюза, США и НАТО", - сказал постпред журналистам.

Белоруссия подала заявку на пост непостоянного члена СБ на период 2024-2025 годов еще в 2007 году и в течение 16 лет - до декабря 2021 года - оставалась единственным кандидатом. Словения изначально подавала заявку на 2042-2043 годы, однако в декабре 2021 года направила заявку на те же сроки, что и Белоруссия. В ходе состоявшегося во вторник голосования в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН Любляна получила 153 голоса, Минск - 38. Для победы стране надо было набрать не менее двух третей голосов всех членов Генассамблеи (всего их 193).

Рыбаков отметил, что о ситуации в свое время "абсолютно честно, открыто сказал бывший премьер-министр Словении, в бытность премьерства которого это решение и принималось правительством". "Совершенно точно мы знаем факты, я лично разговаривал с послами восточноевропейских государств, которые рассказывали о том, что к их столицам обращались с настойчивой просьбой выдвинуть свою кандидатуру против Белоруссии. Эти страны смогли отказаться, Словения не смогла", - подчеркнул представитель Минска.

"Мы не считаем, что это суверенное решение Словении. Это решение коллективного Запада. Словения просто та страна, на которую выпал жребий для того, чтобы составить искусственную, политизированную конкуренцию Беларуси", - подчеркнул белорусский дипломат.