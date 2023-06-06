Постпред Белоруссии: коллективный Запад принуждал членов ООН голосовать за Словению

В Минске разочарованы результатами выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил Валентин Рыбаков

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Коллективный Запад принуждал страны голосовать за Словению на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить избрания в него Белоруссии. Об этом журналистам заявил постпред Минска при всемирной организации Валентин Рыбаков, комментируя результаты состоявшихся во вторник выборов.

Белоруссия подала заявку на пост непостоянного члена СБ на период 2024-2025 годов еще в 2007 году и в течение 16 лет - до декабря 2021 года - оставалась единственным кандидатом. Словения изначально подавала заявку на 2042-2043 годы, однако в декабре 2021 года направила заявку на те же сроки, что и Белоруссия. В ходе состоявшегося во вторник голосования в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН Любляна получила 153 голоса, Минск - 38. Для победы стране надо было набрать не менее двух третей голосов всех членов Генассамблеи (всего их 193).

"Мы разочарованы результатами выборов. Дело в том, что вся наша предвыборная кампания проходила в чрезвычайно сложных условиях, под очень большим давлением со стороны коллективного Запада, которое ощущали и мы, и те государства, которые сегодня голосовали. Мы абсолютно точно знаем факты принуждения к голосованию за Словению, потому что стране конкретной просто говорилось: если вы проголосуете за Беларусь, мы отрежем полностью финансирование на проекты развития, финансирование по линии технической помощи", - сказал Рыбаков.

Постпред пояснил, что противодействие Запада избранию Белоруссии в состав непостоянных членов СБ ООН было обусловлено твердой позицией, которую Минск всегда занимал и продолжает занимать, "исходя из своих национальных интересов, которые не поддерживаются отдельными государствами в некоторых аспектах". Он привел в пример вопросы, связанные с правочеловеческой тематикой, ЛГБТ, семейными ценностями. "И это тоже накладывает свой отпечаток, это тоже повлияло на тот результат, который мы сегодня получили", - отметил дипломат.

"То беспрецедентное давление, которое оказывалось на государства-члены [Совбеза] с настойчивыми просьбами проголосовать против Беларуси, оно, как это ни парадоксально, тоже дает свой положительный эффект в том смысле, что, даже если страна голосовала против Беларуси, в стране все равно возникло стойкое понимание, что это происходит вопреки суверенному желанию данного конкретного государства", - указал Рыбаков.

Он заявил, что считает очень полезным опыт, полученный в ходе кампании по избранию в СБ ООН. "Потому что это один из редких случаев, когда процесс не менее важен, чем результат. Мы провели огромное количество встреч с представителями самых разных стран, в ходе которых нам удалось довести правдивую информацию о ситуации в Беларуси, о нашем отношении к региональным и глобальным проблемам", - сказал постпред Белоруссии.