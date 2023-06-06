Белый дом не стал комментировать данные о подготовке ВСУ диверсии на "Северных потоках"

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сослался на то, что это "даже не было подтверждено разведывательными службами США"

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Американская администрация отказалась прокомментировать данные о том, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" могли быть взорваны ВС Украины.

"Я, конечно же, не собираюсь вступать с этой трибуны в дискуссию о данных разведки <...>. Конечно же, я не буду говорить о том, что, по словам The Washington Post, даже не было подтверждено разведывательными службами США", - сказал во вторник в ходе регулярного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста. Он напомнил, что расследование подрыва ведут Германия, Дания и Швеция, и добавил, что Соединенные Штаты не занимаются собственным расследованием.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, в июне прошлого года ЦРУ узнало от спецслужбы одного из государств Европы, что группа из шести служащих украинских сил специального назначения намеревалась подорвать трубопровод, связывающий Россию и Германию. Издание отметило, что, хотя "информацию источника не удалось немедленно подтвердить, ЦРУ поделилось этим докладом с Германией и другими европейскими странами".