В Белом доме заявили, что открываются каналы связи между США и КНР

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в СНБ Белого дома Курт Кэмпбелл отметил важность создания механизмов для коммуникации между двумя странами для разрешения "кризисных ситуаций"

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Каналы связи между Соединенными Штатами и Китаем открываются. Об этом сообщил во вторник координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в Гудзоновском институте.

"Каналы связи открываются. Мы можем более конструктивно изложить наши интересы и [обсудить] проблемы", - сказал он. Кэмпбелл отметил важность создания механизмов для коммуникации между двумя странами для разрешения "кризисных ситуаций".

Представитель Белого дома напомнил, что такого рода механизмы были созданы в период холодной войны и они позволяли сторонам избегать непреднамеренного конфликта.

Говоря о ситуации с КНР, Кэмпбелл утверждал, что Пекин пока "не хочет использовать некоторые из этих механизмов". В связи с этим он также утверждал, что возможность вероятного "недопонимания" и "неосторожных [действий]" с чьей-либо стороны "реальна и продолжает нарастать".