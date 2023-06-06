СМИ: госсекретарь США прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

По информации Asharq, Энтони Блинкен намерен обсудить двустороннее сотрудничество и взаимодействие со странами Персидского залива

ДУБАЙ, 6 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл во вторник вечером в саудовский город Джидда для обсуждения двустороннего сотрудничества и взаимодействия со странами Персидского залива. Об этом сообщает телеканал Asharq.

Официальный визит шефа американской дипломатии в Саудовскую Аравию продлится до 8 июня. Блинкен, как ожидается, проведет переговоры с официальными лицами королевства, а также примет участие в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и министерской встрече международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).