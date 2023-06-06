Подрыв плотины Каховской ГЭС и три дня на выселение из лавры. Ситуация вокруг Украины

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате повреждения которой начался неконтролируемый сброс воды. Затопление значительных территорий грозит экологической катастрофой. По оценкам генсека ООН Антониу Гутерриша домов из-за наводнения лишились 16 тысяч человек. Киев и Москва потребовали экстренного созыва заседания Совбеза ООН.

Российские военнослужащие в течение трех дней успешно отражают попытки наступления вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Минкульт Украины потребовал от монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в трехдневный срок освободить помещения Киево-Печерской лавры.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара была достигнута, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, российские войска за минувшие сутки уничтожили три склада боеприпасов противника в ДНР и Запорожской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение прошедших суток поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 114 районах, продолжил Конашенков. Он сообщил также, что войска РФ отбили четыре украинские атаки на артемовском направлении. На купянском направлении за сутки ВС РФ пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. В Минобороны РФ также сообщили, что российские войска полностью контролируют Берховку в районе Артемовска, информация о якобы оставлении ими населенного пункта не соответствует действительности.

Провал контрнаступления

Российские военные в последние дни отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, сообщил глава Минобороны РФ. 4 июня две механизированные бригады ВСУ пытались наступать на пяти направлениях, но "ни на одном из них противник успеха не добился" и "понес значительные потери". 5 июня Киев бросил в бой уже пять бригад на семи направлениях, но был остановлен и понес еще более ощутимые потери.

За три дня боевых действий на всех направлениях Украина потеряла до 3 715 человек, 52 танка и 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии, а также 5 самолетов, 2 вертолета и 53 беспилотника. Российские потери, отметил Шойгу, оказались в разы меньше: "погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения, подбиты 15 танков, 9 боевых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий".

Прорыв плотины

ВСУ в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС, что привело к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. По данным местных властей, жертв в результате затопления обширных территорий нет, однако некоторым людям понадобилась медицинская помощь. В Новой Каховке уровень воды достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Разливом воды нанесен серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Проводится эвакуация жителей прибрежных населенных пунктов. По оценкам генсека ООН, домов из-за наводнения лишились 16 тыс. человек.

Ответственность за подрыв Каховской ГЭС лежит на властях Украины, которые решили высвободить свои подразделения под Херсоном, заявил Шойгу. Он назвал обстрел Каховской ГЭС терактом, который будет иметь "долговременные экологические последствия", а значительное увеличение сброса воды с Днепропетровской ГЭС приведет к "еще большему затоплению территорий". Последний факт свидетельствует о "заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии".

Президент Украины Владимир Зеленский попытался возложить ответственность за происшедшее на Москву. По утверждениям украинской стороны, разрушение плотины произошло в результате подрыва изнутри. Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности, а МИД Украины предложил провести срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Экстренного созыва Совбеза ООН потребовала также российская сторона. Утверждения о том, что Россия якобы могла быть причастна к разрушениям на Каховской ГЭС, противоречат здравому смыслу, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

УПЦ снова гонят из лавры

Комиссия Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины по приему-передаче объектов Киево-Печерской лавры завершила свою работу в монастыре, монахи УПЦ должны освободить помещения обители в течение трех дней, заявил глава МКИП Александр Ткаченко. Он уточнил, что в случае отказа УПЦ выполнить данное требование министерство подаст в суд для "устранения препятствий заповеднику в пользовании имуществом".

По мнению главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, перспектива силового захвата Киево-Печерской лавры становится все более вероятной, а судебное разбирательство в этом случае вряд ли будет справедливым.

Гонения на УПЦ продолжаются во всех украинских регионах. Так, депутаты горсовета города Ковеля Волынской области лишили права пользования земельными участками 14 приходов канонической УПЦ.

ГУР планирует теракты

Военная разведка Украины планирует теракты в РФ, в том числе с применением "грязной бомбы", сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. "По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ (Главного управления разведки Минобороны Украины) Кириллом Будановым создана 3-я служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры", - сообщили в ЦОС.