Словения поднимет вопрос изменения климата в рамках членства в СБ ООН

По словам премьер-министра страны Роберта Голоба, именно эта проблема "представляет собой наибольшую угрозу нашему будущему, безопасности и миру во всем мире"

ЛЮБЛЯНА, 6 июня. /ТАСС/. Республика Словения планирует поднять вопрос изменения климата в рамках своего временного членства в Совете Безопасности ООН на период с 2024 по 2025 год. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Роберт Голоб на странице правительства республики в Twitter.

"Сегодня в Нью-Йорке Словения достигла одного из самых значительных своих успехов в международной дипломатии. <...> Мы привержены поддержанию международного мира и безопасности. И мы знаем, что означает изменение климата. Мы сделаем все возможное, чтобы включить данный вопрос в основную повестку дня ООН, потому что именно изменение климата представляет собой наибольшую угрозу нашему будущему, безопасности и миру во всем мире", - заявил политик.

По итогам голосования на выборах непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы, состоявшихся во вторник в рамках 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации, Словения получила 153 голоса, за Белоруссию проголосовали 38 стран. Непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея. Их избрание прошло на безальтернативной основе.