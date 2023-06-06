Глава МИД Азербайджана заявил, что Баку и Ереван находятся на пороге мира

Проведенные за последние несколько недель переговоры в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе "позволили лучше понять позиции сторон", отметил Джейхун Байрамов

БАКУ, 6 июня. /ТАСС/. Азербайджан и Армения находятся "на пороге мира". Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на специальном заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает пресс-служба МИД республики.

"С окончанием почти тридцатилетнего вооруженного конфликта и с принятыми впервые после восстановления двумя странами своей независимости обязательствами уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга [Азербайджан и Армения] находятся на пороге мира", - приводит слова министра пресс-служба МИД.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ведет активную работу с Арменией для обеспечения устойчивого мира. По его словам, проведенные за последние несколько недель переговоры в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе "позволили лучше понять позиции сторон".

"Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ждет от Армении взаимного проявления политической воли для устранения разногласий по трем конкретным направлениям, формирующим повестку дня двусторонних переговоров", - говорится в сообщении. В этом контексте министр отметил, что основными препятствиями в переговорах по нормализации отношений между двумя странами являются "продолжение незаконного военного присутствие Армении на суверенных территориях Азербайджана", вмешательство Еревана во внутренние дела Азербайджана и препятствование диалогу между Баку и местным армянским населением Карабахского региона.