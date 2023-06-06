Новый премьер Болгарии обвинил техническое правительство страны в саботаже

Поводом для заявления стало решение главы технического правительства Гылыба Донева об увольнении всех заместителей министров, о котором сообщила правительственная пресс-служба

СОФИЯ, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков, вступивший в должность во вторник, обвинил главу технического правительства страны Гылыба Донева в саботаже.

Поводом для заявления стало решение Донева об увольнении всех заместителей министров, о котором сообщила правительственная пресс-служба. "Это создает проблемы. Когда приходит один новый министр, работа не останавливается, она проходит через заместителей. Если заместителей нет, то работа министерства приостанавливается. Нам придется постараться, чтобы заново сформировать работающие команды, это может потребовать дополнительного времени", - отметил Денков в интервью Болгарскому национальному телевидению.

"То, что произошло сегодня с заместителями министров, мягко говоря, мешает работе. Более жестко это можно определить как саботаж работы нового правительства", - дополнил премьер-министр, отмечая на вопросы.