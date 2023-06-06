Белый дом не стал комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Киева

В СНБ в очередной раз заверили, что США не стремятся к эскалации

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во вторник отказался комментировать по существу возможность размещения ядерных боезарядов на предназначаемых для Киева истребителях F-16 и в очередной раз заверил, что США не стремятся к эскалации.

Кирби на регулярном брифинге попросили прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно того, что одна из модификаций F-16 может нести ядерное оружие. Сотрудник СНБ в связи с этим сказал, что "F-16 будут предоставлены [Киеву] в качестве одной из составляющих [удовлетворения] долгосрочных потребностей Украины в сфере обороны".

"Потребуется какое-то время на то, чтобы доставить туда эти истребители", - добавил он. "И последнее, что я отмечу: президент [США Джо] Байден был чрезвычайно последователен относительно того, что мы не хотим эскалации в этой войне и, конечно, перерастания ее в ядерную. Это не США выступают с безрассудными заявлениями о ядерном оружии", - утверждал Кирби.