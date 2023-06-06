Президент Перу дала показания в прокуратуре по делу о гибели протестующих

Речь идет об участниках акций протеста в декабре 2022 года после отстранения от власти занимавшего тогда пост главы государства Педро Кастильо

ГАВАНА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Перу Дина Болуарте явилась во вторник на допрос в генеральную прокуратуру республики и дала показания по делу о гибели людей в ходе антиправительственных протестов. Об этом сообщается на странице администрации главы государства в Twitter.

"Президент Дина Болуарте явилась в генеральную прокуратуру и предоставила сведения относительно расследования министерства внутренних дел", - говорится в сообщении.

В январе Генпрокуратура сообщила, что проведет предварительное расследование в отношении президента по подозрению в геноциде из-за гибели протестующих в период с декабря 2022 года по январь 2023 года.

Акции протеста охватили Перу после отстранения от власти главы государства Педро Кастильо 7 декабря 2022 года. Их участники требовали отставки Болуарте, закрытия парламента и проведения новых выборов. Выступления сопровождались блокированием дорог в регионах, нападениями на аэропорты и стычками с представителями властей. Жертвами насилия стали десятки человек, сотни получили ранения.