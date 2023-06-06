США считают, что добились прогресса в вопросе организации визитов чиновников в КНР

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби таким образом прокомментировал сообщения о планах госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Китай в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Вашингтон считает, что ему удалось добиться прогресса в вопросе потенциальных визитов в Пекин высокопоставленных американских чиновников, включая госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом заявил во вторник в ходе регулярного брифинга для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать появившиеся сообщения о планах Блинкена посетить Китай в ближайшие недели, а также работу, которую вели в этом направлении "американские чиновники, которые находились там (в Китае - прим. ТАСС) последние несколько дней". "Одной из целей поездки Дэна и Сары (помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка и старшего директора по Китаю в СНБ Сары Беран - прим. ТАСС) было удостовериться в том, что каналы связи остаются открытыми, и обсудить потенциальные будущие визиты на высоком уровне, как я и говорил вчера. По их ощущениям, переговоры с чиновниками КНР на эту тему были хорошими и полезными. Думаю, в ближайшем будущем мы сообщим вам о планируемых визитах, но пока я не хочу забегать вперед в вопросах графика", - сказал Кирби.

О том, что Блинкен в ближайшие недели намерен посетить Китай, где он может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Ранее американская сторона неоднократно сигнализировала о том, что хотела бы организовать визиты в Китай Блинкена, министров финансов и торговли Джанет Йеллен и Джины Раймондо. Кроме того, Белый дом высказывал желание президента США Джо Байдена провести новую беседу по телефону с председателем КНР. Не удалось встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу и министру обороны США Ллойду Остину. Шеф Пентагона сообщил, что Ли Шанфу отказался от проведения личной встречи с ним на полях конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог", которая проходила 2-4 июня в Сингапуре.