Дуда заявил, что вступление Украины и Молдавии в ЕС будет целью председательства Польши

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Польша во время предстоящего в 2025 году председательства страны в Европейском союзе ставит одной из своих целей вступление Украины и Молдавии в ЕС. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда, выступая с обращением, которое транслировалось Польским телевидением.

Глава государства назвал три цели польского председательства. Первая из них - "укрепление трансатлантического сотрудничества, укрепление отношений между ЕС и США". "Вторая цель - дальнейшее расширение сообщества за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, а в будущем также и других государств, которые стремятся вступить в ЕС. Третьей целью будет укрепление энергетической безопасности Европы", - сказал Дуда.

По его словам, Польше к председательству в ЕС следует тщательно подготовиться, так как Варшава поставила перед собой амбициозные цели. "Чтобы их реализовать, нужно тесное сотрудничество между президентом, правительством, Сеймом и Сенатом (нижняя и верхняя палаты парламента). Поэтому уже завтра я представлю проект закона, который утвердит рамки этого сотрудничества в контексте председательства Польши в ЕС", - сообщил Дуда, не раскрыв деталей.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС. 23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в сообщество. Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не определены. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти страны рассчитывают на вступление в ЕС менее чем через два года после начала переговоров. В то же время президент Украины Владимир Зеленский признал, что некоторые мировые лидеры видят возглавляемую им страну в составе ЕС лишь через десять лет.