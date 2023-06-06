В Госдепе не прокомментировали сообщения WP об обстрелах ВСУ Каховской ГЭС

Замглавы пресс-службы ведомства Ведант Пател завил, что "не знаком с этим сообщением"

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отказался прокомментировать опубликованную в декабре 2022 года статью газеты The Washington Post, в которой указывалось, что ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.\

"Я не знаком с этим сообщением, - ответил во вторник на брифинге на соответствующий вопрос журналиста Пател. - Так что мне нечего вам сказать".

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления находятся 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.