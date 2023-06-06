Белый дом заявил, что США не отворачиваются от Европы в пользу ИТР

Как отметил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в СНБ Курт Кэмпбелл, можно также утверждать, что США активно сотрудничают с партнерами из ИТР в Европе, в том числе по ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты в международной политике не отворачиваются от своих европейских союзников в пользу стран Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), а вместе с ними работают там. Об этом заявил во вторник координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в Гудзоновском институте в американской столице.

"Мы каким-то образом создали впечатление, что мы отворачиваемся от Европы и сфокусировались исключительно на ИТР, - сказал Кэмбелл. - Каждый, кто когда-либо следил за американской внешней политикой, понимает, что все, что мы сделали в нашей истории, было в основном сделано с Европой. И я думаю, что мы ориентированы на то, чтобы работать более эффективно вместе с Европой в ИТР".

По словам представителя Белого дома, можно также утверждать, что США активно сотрудничают с партнерами из ИТР в Европе, в том числе по ситуации на Украине.