Главы МИД нескольких стран Африки прибудут в Киев на следующей неделе

Предположительно, столицу Украины посетят семь министров

ПРЕТОРИЯ, 6 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел нескольких стран Африки отбывают на следующей неделе в Киев, где они будут ожидать прибытия президентов семи африканских государств с мирной миссией по поиску путей урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщила во вторник министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"На будущей неделе главы МИД группы африканских стран направляются в Киев с тем, чтобы в качестве передовой группы завершить подготовку к прибытию в украинскую столицу президентов семи стран Африки, - заявила она местной радиостанции SABC. - Президенты должны прибыть в Киев на поезде из Польши. Посол ЮАР в украинской столице Эндри Гроевалд сейчас работает над графиком встреч и вопросами обеспечения безопасности. Мы должны быть уверены, что решены все вопросы логистики и безопасности".

Пандор отметила, что программа пребывания мирной миссии африканских стран в Киеве уже согласована. "Сейчас мы завершаем аналогичную программу с российской стороной", - подчеркнула министр. Точное число глав МИД стран Африки, которые направляются на предстоящей неделе в Киев, не раскрывается, однако, по данным ТАСС, их должно быть семь.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил во вторник, что готовящаяся мирная миссия стран Африки в Москву и Киев имеет целью определить рамки мирного завершения кризиса на Украине. По его словам, миссия имеет две задачи: выслушать российскую и украинскую стороны по их видению условий завершения конфликта, а затем представить собственное видение его мирного окончания, исходя из услышанного в Москве и Киеве. При этом африканская делегация намерена подробно затронуть проблему негативных последствий украинского кризиса на Африку, когда на континенте обостряются продовольственные и энергетическая проблемы.

Интенсивные консультации

По инициативе ЮАР 5 июня в видеоформате состоялись консультации между президентами Египта, Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Уганды и ЮАР по мирной инициативе стран Африки по урегулированию кризиса на Украине. Как заявил во вторник ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, "встреча носила подготовительный характер" для предстоящей поездки в Москву и Киев лидеров ряда африканских государств.

В ходе состоявшихся консультаций лидеры договорились, что обсудят с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским детали соглашения о прекращении огня и установлении прочного мира в регионе. Они также дали поручение главам МИД своих стран доработать элементы дорожной карты по продвижению к миру на Украине. Президенты подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в середине июня.

16 мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас к данному списку добавлен действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова.