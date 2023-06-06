Франция обеспокоена угрозой безопасности ЗАЭС после разрушения дамбы Каховской ГЭС

В МИД страны выразили готовность "оказать поддержку украинским властям для ликвидации последствий частичного разрушения дамбы"

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Франция обеспокоена возможными последствиями частичного разрушения дамбы Каховской ГЭС для безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и поддерживает усилия МАГАТЭ по сохранению станции. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении МИД Франции.

"Частичное разрушение плотины в Каховке минувшей ночью - это крайне серьезный акт, - указывается в тексте - Франция выражает глубокую обеспокоенность гуманитарными и экологическими последствиями этих разрушений для пострадавших украинцев, а также в связи с влиянием на безопасность ЗАЭС. [Париж] внимательно следит за ситуацией на станции и выражает свою полную поддержку усилиям генерального директора МАГАТЭ по сохранению ее целостности".

В МИД Франции назвали это происшествие "печальным последствием агрессии" против Украины и выразили готовность "оказать поддержку украинским властям для ликвидации последствий частичного разрушения дамбы".