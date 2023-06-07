6 июня, 21:06
Выборы президента Турции

Поддержавший на выборах Эрдогана Оган вновь намерен баллотироваться в президенты Турции

В первом туре выборов президента 14 мая он набрал 5,17% голосов и выбыл из президентской гонки

АНКАРА, 6 июня. /ТАСС/. Представитель "Альянса отцов" Синан Оган, поддержавший во втором туре президентских выборов в Турции действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, намерен вновь выставить свою кандидатуру на выборах главы республики в 2028 году.

"Пусть это не будет ни для кого сюрпризом. Объявлю сейчас, что на выборах в 2028 году я буду кандидатом в президенты", - сказал он во вторник в эфире телеканала Haber Global.

Оган набрал в первом туре выборов президента Турции, который состоялся 14 мая, 5,17% голосов и выбыл из президентской гонки. Перед вторым туром, который прошел 28 мая, он объявил, что поддержит Эрдогана.

54-летний Оган - бывший депутат турецкого парламента, основатель и президент Центра международных отношений и стратегического анализа TURKSAM. Защитил диссертацию в МГИМО по российско-турецким отношениям. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипОган, СинанВыборы президента Турции
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