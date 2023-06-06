Байден заявил, что США собираются оказывать помощь Украине после разрушения Каховской ГЭС

Так американский президент ответил на вопрос, что он намерен сказать России в связи с разрушением дамбы

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена помогать Украине, заявил во вторник американский президент Джо Байден в Белом доме.

Перед заседанием правительства его спросили, что он намерен сказать России в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. "Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине", - ответил глава государства.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, администрация США сейчас не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС, Вашингтон оценивает имеющуюся информацию. По его мнению, "ущерб для украинцев и для региона будет значительным". США, добавил Кирби, "внимательно следят за последствиями разрушения" дамбы плотины, которое, как он полагает, привело "к эвакуации как минимум тысяч украинцев".