6 июня, 19:17,
обновлено 6 июня, 20:27
Военная операция на Украине

Гросси заявил, что возглавит миссию по ротации экспертов на ЗАЭС на следующей неделе

По словам главы МАГАТЭ, присутствие на станции будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС

ВЕНА, 6 июня. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе возглавит миссию по ротации экспертов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС), присутствие МАГАТЭ будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

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"На фоне вызывающих обеспокоенность событий, вызванных разрушением плотины Каховской ГЭС, я возглавлю следующую ротацию нашей миссии на Запорожской АЭС на следующей неделе", - написал он в Twitter. Глава МАГАТЭ отметил, что присутствие экспертов агентства на станции будет усилено.

Ранее Гросси сообщил, что посетит ЗАЭС на следующей неделе. Если визит состоится, он станет третьим по счету для главы агентства. До этого Гросси совершил поездки на станцию в сентябре 2022 года, а затем в марте 2023 года.

  

Теги:
РоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
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