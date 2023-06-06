МИД Венгрии: разрушение Каховской ГЭС доказывает необходимость достижения мира на Украине

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер считает, что для спасения жизней людей необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры

БУДАПЕШТ, 6 июня. /ТАСС/. Разрушение Каховской ГЭС стало еще одним напоминанием о необходимости немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал во вторник госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

"Подрыв дамбы в Новой Каховке <...> - еще одно доказательство того, что эта ужасная война убийственна и разрушительна. Мы видим ужасающие кадры и слышим сообщения о десятках тысяч людей, которые потеряли все, об огромном количестве исковерканных жизней. Происходящее ясно демонстрирует необходимость немедленного прекращения огня и мирных переговоров. Только мир может спасти жизни людей. Если бы решение о прекращении огня и переговорах было принято вчера, то эта трагедия не произошла бы сегодня на рассвете", - написал представитель венгерского МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).